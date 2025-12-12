Kirche St. Bonifatius: Dem ersten Lörracher Weihnachtsdorf lacht die Sonne

Rund um die Kirche St. Bonifatius feiert das Lörracher Weihnachtsdorf Premiere. Nach dem gut besuchten Auftakt strömten am Freitag ebenfalls die Besucher auf den Platz.
Zwar zeigte sich das milde, sonnige Wetter wenig winterlich, doch sorgten Christbäume und Tannenzweige, Sterne und Lichterketten für festliche Stimmung. Unter den Mistelzweigen an den beiden Eingängen wurden erste Küsse ausgetauscht, einige frisch in Wollbach geschlagene Weihnachtsbäume fanden ihre Abnehmer und auch an den Gastroständen herrschte zur Mittagspause Andrang.