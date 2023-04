1 Vor der St. Galluskirche in Rangendingen waren auch Erstkommunionkinder dabei, als von Pfarrer i.R. Norbert Dilger das Osterfeuer entzündet wurde. Foto: /Beiter

Als Dank für die Erlösung und als Bekenntnis der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn wurde vor der St. Galluskirche von den Katholiken Rangendingens das Osterfeuer entzündet.









Als Lumen Christi, das Licht Jesu, wurde es dann zur Feier der Heiligen Osternacht in die Pfarrkirche getragen. Im Anschluss an die Liturgie, die erstmals wieder mit Pfarrer i.R. Norbert Dilger gefeiert wurde, trugen Sabine Leins und Ronald Höllich das Licht in die Pfarrkirchen St. Agatha Bietenhausen und St. Ägidius Höfendorf. Die Gottesdienstbesucher nahmen die Flamme und das Licht der Osternacht in Form kleiner Kerzenbecher mit in ihre Stuben.

Die Erstkommunikanten waren beim Anzünden der Osterkerze dabei

Ganz besonders freute sich der Geistliche, dass sich auch die Erstkommunikanten um das Feuer versammelt hatten und dem Entzünden der Osterkerze beiwohnten. Ihnen erklärte er, dass die Feier der Heiligen Osternacht der wichtigste Gottesdienst des Jahres für alle Christen sei, in der sie die Auferstehung Jesu feierten.

Das Licht, das mit der Osterkerze in die Welt käme, thematisierte der Geistliche auch in seinen Predigten in den Ostergottesdiensten in Rangendingen, Bietenhausen und Höfendorf. Wie die Hoffnung, dass es am Ende eines Tunnels wieder hell und licht werde, stehe für die Christen das Lumen Christi dafür, dass das „Leben stärker ist als der Tod, dass das Licht stärker ist als das Dunkel“ und auf der anderen Seite des Todes das Licht und „ein Gott des Lebens, ein Gott der Lebenden“ auf sie warte.

Am Bleicherhäusle wird eine ökumenischer Kinderkreuzweg gefeiert

Bei den evangelischen Christen hatte das Osterfest bereits mit dem Abendmahlsgottesdienst am Karfreitag seinen Anfang genommen. Am Bleicherhäusle und bei den Kreuzwegstationen feierten beide Konfessionen einen ökumenischen Kinderkreuzweg. Die Osternacht beging die evangelische Gemeinde am frühen Sonntagmorgen im Gemeindehaus. Im Anschluss waren die Kirchgänger zum Osterfrühstück eingeladen. Auch der Familiengottesdienst wurde dort gefeiert.