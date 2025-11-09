Kirche neu gestalten: Neuer Pfarreirat startet voller Zuversicht im Quellenland

Mit 23 Mitgliedern will der neue Pfarreirat „Quellenland“ im Schwarzwald-Baar-Kreis die Kirche der Zukunft gestalten – mit Zuversicht, Glaube und Gemeinschaftssinn.
Glaube, Aufbruch und Zuversicht prägten die konstituierende Sitzung des Pfarreirats der römisch-katholischen Kirchengemeinde im Quellenland im Villinger Münsterzentrum. Er zählt 23 Mitglieder aus den sechs einstigen Seelsorgeeinheiten Bregtal, St. Georgen-Tennenbronn, An der Eschach, Zwischen Brigach und Kirnach, Triberg Maria in der Tanne und Villingen.