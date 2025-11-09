Kirche neu gestalten: Neuer Pfarreirat startet voller Zuversicht im Quellenland

Mit 23 Mitgliedern will der neue Pfarreirat „Quellenland“ im Schwarzwald-Baar-Kreis die Kirche der Zukunft gestalten – mit Zuversicht, Glaube und Gemeinschaftssinn.

Glaube, Aufbruch und Zuversicht prägten die konstituierende Sitzung des Pfarreirats der römisch-katholischen Kirchengemeinde im Quellenland im Villinger Münsterzentrum. Er zählt 23 Mitglieder aus den sechs einstigen Seelsorgeeinheiten Bregtal, St. Georgen-Tennenbronn, An der Eschach, Zwischen Brigach und Kirnach, Triberg Maria in der Tanne und Villingen.

Hinzu kommen Kraft ihres Amtes der leitende Pfarrer Thomas Mitzkus, Caritas-Vorstandsvorsitzender Oscar Hannabach vom Caritasverband und Angela Raffa als Vorsitzende im Rat der italienischen Mission Villingen-Singen. Leitender Pfarrer Mitzkus motivierte das neue Gremium sich in den kommenden Monaten mit Hilfe der Eucharistie als Glaubensquelle ab dem 1. Januar 2026 gemeinschaftlich der neuen Aufgabe zu stellen.

Das Quellenland im Blick

Leitender Referent Tobias Hofmann erläutere, dass eine der Kernaufgaben des neuen Pfarreirates der in Zukunft jährlich erforderliche Haushaltsbeschluss ist. Er falle nur dann zur aller Zufriedenheit ausfalle, wenn die neue Kirchengemeinde das gesamte Quellenland im Blick behalte.

Die Vorstandsmitglieder im Pfarreirat der Kirchengemeinde im Quellenland sind von links leitender Pfarrer Thomas Mitzkus, stellvertretende Vorsitzende Anja Finkbeiner, leitender Referent Tobias Hofmann, Vorstandsmitglieder Jessica Liguori, David Gwosch und Vorsitzender Thomas Eisele. Foto: Rainer Bombardi

Deshalb bleibt eines der großen Ziele die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, was in Zukunft auch für den vier Mitglieder zählenden Gründungsvorstand des neuen Pfarreirats zutrifft. Dieser bestimmte mehrheitlich im zweiten Wahlgang Thomas Eisele aus dem Wahlbezirk St. Georgen-Tennenbronn zu seinem neuen Vorsitzenden. Die weiteren Vorstandsämter an denen jeweils mehrere Ratsmitglieder ihr Interesse bekundeten, gingen nach geheimer Abstimmung an die stellvertretende Vorsitzende Anja Finkbeiner (Wahlbezirk Triberg Maria an der Tanne) sowie David Gwosch (Wahlbezirk Villingen) und Jessica Liguori (Wahlbezirk Bregtal).

Eine Glaubensgemeinschaft

Mit ihrer Wahl für Gwosch und Liguori stärkten die Ratsmitglieder ihr zuvor mehrfach geäußertes Ziel als generationenübergreifende Glaubensgemeinschaft speziell auch die Interessen der jungen Generation zu vertreten. Pfarrer Mitzkus informierte im weiteren Verlauf, dass sich das neue Gremium in seinem Wirken nicht nur generationenübergreifend in der Verantwortung sieht.

Weiteres Ziel ist es sich in allen sechs Wahlbezirken nahbar zu präsentieren und Sitzungen der Pfarreiräte sowie Veranstaltungen über das gesamte Einzugsgebiet der Kirchengemeinde zu verteilen.

Zur neuen Vorsitzenden im Pfarreivermögensverwaltungsrats, dem Nachfolgegremium des einstigen Stiftungsrats, wählten die Ratsmitglieder Anita Gwosch (Wahlbezirk Villingen) und Stellvertreter Michael Ehret (Wahlbezirk and er Eschach). Im Diözesanrat vertreten in Zukunft Daniela Waller (Wahlbezirk St. Georgen-Tennenbronn) und Stellvertreter Fabian Fritischi (Wahlbezirk An der Eschach) die Interessen der Kirchengemeinde. Der neue Pfarreiratsvorsitzende Eisele ermunterte in einem ersten Statement sich vom Gedanken zu verabschieden, dass Mitglieder aus jedem Wahlbezirk in jedem Gremium vertreten sein müssen. Vielmehr appellierte er die Fähigkeiten jedes einzelnen für eine erfolgreiche Arbeit zu fördern, zu der er grundsätzlich auch den Blick für das gesamte Quellenland zählte.

Das Gremium

Stimmberechtigte Mitglieder im ersten Pfarreirat der Kirchengemeinde Quellenland:

Josef Spath, Michael Ehret, Martin Schuhbauer, Katharina Scheuble-Rudolph, Bettina Schmitt-Hönl, David Gwosch, Ursula Ruf, Fabian Fritschi, Hubert Bannagott, Thomas Eisele, Christine Blessing, Margit Klausmann, Thomas Tutecki , Jessica Liguori, Brigitte Willmann, Anja Finkbeiner, Heinrich Schidelko, Anita Gwosch, Daniela Waller, Franz Moosmann, Christoph Hiersig, Thomas Schneider, Klaus Nagel, Angela Raffa (Vorsitzende italienische Mission Villingen-Singen), Oscar Hannabach (Vorstandsvorsitzender Caritasverband), Thomas Mitzkus (leitender Pfarrer).

Kraft Amtes dabei

Weiterhin sind vom fest angestellten Leitungsteam Tobias Hofmann (leitender Referent), Melanie Bächle (Pfarreiökonomin), Harald Bethäuser (stellvertretender leitender Pfarrer), Angela Fürderer (als Vertretung der pastoralen Mitarbeiter) im Gremium vertreten.