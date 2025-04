Bei strahlendem Sonnenschein ist rund um die Kirche „Unserer lieben Frau“ und das Gemeindehaus der dritte Familiengottesdienst nach dem Konzept „Kirche Kunterbunt“ gefeiert worden.

Unter dem Motto „Mutig und stark“ erlebten zahlreiche Familien einen abwechslungsreichen, inspirierenden Vormittag. Beim Ankommen begrüßten zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter des Vorbereitungsteams sie – und forderten sie heraus: Kinder und Eltern sollten sich mutig und stark im Tauziehen messen, und schon waren alle bei kindgerechter Atmosphäre auf eine ganz andere Art Gottesdienst eingestimmt. Nach fetzigen Liedern verlagerten sich die Aktivitäten ans Gemeindehaus. In der Aktivzeit wurden die Teilnehmer an Stationen kreativ und entdeckten spielerisch, was die Emmaus-Jünger erlebt haben.

Aktivzeit gehört zur Kirche Kunterbunt. Foto: Lars Eppler

Ob in einem Parcours über den Gemeindehof, an kreativen Gebetsstationen, mit Farbschleuder, die dunkle, traurige Karten in bunte, lebendige Bilder verwandelte, oder beim Gestalten von „brennenden Herzen“ – Plätzchen in Herzform mit Zuckerguss und bunten Streuseln verfeinert – überall wurde gemeinsam gelacht, ausprobiert und nachgedacht.

Mit Hilfe der Farbschleuder wurden schwarze Kreise bunt. Foto: Lars Eppler

Zum nächsten Teil kehrten alle in die Kirche zurück, wo in der Feierzeit die Emmaus-Geschichte erneut Thema war – in einem kindgerechten, lebendigen Anspiel, bei dem die Jünger mit verbundenen Augen ihre Emotionen in Form überdimensionaler Fußabdrücke in der Kirche von den Gottesdienstbesuchern aufhängen ließen.

Brennende Herzen gestalteten die Kinder zuckersüß. Foto: Lars Eppler

Die Botschaft: Auch wer sich mutlos fühlt, erlebt auf dem Weg mit Jesus hoffnungsvolle Lichtblicke, findet zu neuem Mut und Stärke und hat gerade nach Ostern Grund Gott zu loben. Beim Mittagessen im voll besetzten Gemeindehaus endete der Gottesdienst gesellig. Nudeln mit zwei Soßen, Gespräche und spielende Kinder rundeten den gelungenen Vormittag ab.

Das tolle Frühlingswetter nutzten die Kinder, um draußen zu spielen. Foto: Lars Eppler

Dass dieses erfolgreiche Format weitergeht, steht für Pfarrer Philipp Haas und das engagierte Vorbereitungsteam außer Frage. Nächster Termin für die Kirche Kunterbunt ist Pfingstsonntag, 8. Juni, auf dem Hörnleparkplatz; weitere Termine am 20. Juli und 28. September.