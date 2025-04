Sie wurden von Pfarrer Markus Luy, Trachtenträgern der Kurrende und der Trachtenkapelle in einem Festzug vom Pfarrhaus hinab in die Nikolauskirche geleitet. Dort wurden sie von einem kleinen Instrumental-Ensemble und einer Sängerin musikalisch empfangen.

„Wohin sollen wir gehen?“ Diese zentrale Frage stellte Pfarrer Markus Luy an den Anfang der Konfirmationsfeier. „So vieles steckt in euch“, rief er den Konfirmanden zu. Er sei gespannt auf ihren Weg in Ausbildung, Beruf und überhaupt im Leben. Am wichtigsten aber sei, dass sie bei Gott seien und auf ihn hörten. „Du hältst mich an der Hand, wovor sollte mir grauen?“, zitierte er aus der Bibel. „Die Konfirmation erinnert uns daran, dass uns Gott mit der Taufe in seinen Bund aufgenommen hat“, erklärte Luy den Konfirmanden und nahm ihnen das Glaubensbekenntnis ab. Er forderte die Gemeinde auf, den jungen Menschen den Glauben vorzuleben: „Gebt ihnen Raum in unserer Gemeinde und helft ihnen auf ihrem Weg.“ Dann empfingen sie den Segen, der sie von nun an ein ganzes Leben begleiten werde. „Nun seid ihr konfirmiert und hinein genommen in die Gemeinde“, rief er den Konfirmanden zu. Hilde Aberle vom Kirchen-Gemeinderat hieß sie mit einem Segensspruch willkommen. Anschließend waren die Konfirmanden wie die ganze Gemeinde zum Abendmahl eingeladen, „das uns mit allen Christen auf der Erde verbindet“.