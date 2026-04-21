Kirche in Wittlensweiler: Björn Weller folgt auf Wolfgang John

In der neuapostolischen Kirche Wittlensweiler stand ein Wechsel der Gemeindeleitung an.

Nach mehr als 23 Jahren im Amt wurde Wolfgang John als Gemeindevorsteher der neuapostolischen Gemeinde Wittlensweiler verabschiedet. Darüber wird in einer Pressemitteilung berichtet. In einem Gottesdienst in Freudenstadt würdigte Apostel Schnaufer das langjährige Engagement. John habe die Gemeinde über zwei Jahrzehnte hinweg mit großem Einsatz, Verlässlichkeit und tiefem Glauben geprägt. Er sei für viele Gemeindemitglieder ein Vorbild und eine wichtige Bezugsperson gewesen.

Im Anschluss an den Gottesdienst in Wittlensweiler, den der neue Gemeindevorsteher Björn Weller leitete, wurde John nochmals offiziell verabschiedet. Die Gemeinde drückte ihre Dankbarkeit für seine Arbeit aus. Auch die politische Gemeinde würdigte Johns Engagement: Ortsvorsteher Philipp Bohnet nahm an der Feier teil und dankte für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit, heißt es. Er habe sich erfreut über den Übergang zu Weller gezeigt und auf eine weiterhin gute Kooperation geblickt.

Priester in Wittlensweiler

Björn Weller, bisher als Priester in Wittlensweiler tätig, bringe viel Erfahrung mit. Gemeinsam mit seiner Familie stehe er mitten im Leben und nehme die neue Aufgabe mit großer Motivation an, heißt es.

Im Gottesdienst sei die Bedeutung von Glauben, Gemeinschaft und Verantwortung hervorgehoben worden– Werte, die Johns Wirken auszeichneten. Bei einem anschließenden Kirchenkaffee nutzten zahlreiche Gemeindemitglieder die Gelegenheit zum Austausch.