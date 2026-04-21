Kirche in Wittlensweiler: Björn Weller folgt auf Wolfgang John

In der neuapostolischen Kirche Wittlensweiler stand ein Wechsel der Gemeindeleitung an.
Nach mehr als 23 Jahren im Amt wurde Wolfgang John als Gemeindevorsteher der neuapostolischen Gemeinde Wittlensweiler verabschiedet. Darüber wird in einer Pressemitteilung berichtet. In einem Gottesdienst in Freudenstadt würdigte Apostel Schnaufer das langjährige Engagement. John habe die Gemeinde über zwei Jahrzehnte hinweg mit großem Einsatz, Verlässlichkeit und tiefem Glauben geprägt. Er sei für viele Gemeindemitglieder ein Vorbild und eine wichtige Bezugsperson gewesen.