Ordination: Ehemalige Jugendreferentin wurde feierlich in ihr Amt als Pfarrerin der fusionierten Evangelische Kirchengemeinde Effringen-Wildberg-Schönbronn eingeführt.
Nach der zweieinhalbjährigen berufsbegleitenden Ausbildung zur Pfarrerin der württembergischen Landeskirche wurde Bettina Morlock ordiniert. Codekan Tobias Geiger gestaltete den Gottesdienst, für den die ehemalige Jugendreferentin die Verheißung Gottes aus dem Propheten Jesaja ausgesucht hatte: „Mein Wort wird nicht leer zurückkommen“.