Nach der zweieinhalbjährigen berufsbegleitenden Ausbildung zur Pfarrerin der württembergischen Landeskirche wurde Bettina Morlock ordiniert. Codekan Tobias Geiger gestaltete den Gottesdienst, für den die ehemalige Jugendreferentin die Verheißung Gottes aus dem Propheten Jesaja ausgesucht hatte: „Mein Wort wird nicht leer zurückkommen“.

Hartmut Diehl bedankte sich für die engagierte Arbeit und gratulierte im Namen der Kirchengemeinde. Als Bläserin freute sich Bettina Morlock besonders über die festliche Musik des Posaunenchores, der durch Bläser aus ihrem Heimatort Baiersbronn verstärkt wurde.

Quereinstieg ins Pfarramt

Zum Hintergrund: In der Evangelischen Kirche wird das Personal knapp. Daher ermöglicht sie den Quereinstieg ins Pfarramt. Bettina Morlock hat diesen Schritt gewagt. Geboren in Reutlingen, verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend in Johannesburg (Südafrika). In Südafrika ließ sie sich zur Krankenschwester ausbilden und arbeitete auch in diesem Beruf. Mit 18 Jahren kam sie zum Glauben. Sie beschloss, hauptamtlich in die Jugendarbeit einzusteigen. Sie absolvierte eine Ausbildung in Deutschland zur Gemeindediakonin beim Evangelischen Jugend- und Missionswerk Bad Salzuflen und arbeitete als Jugendreferentin. Später landete sie der Liebe wegen in Württemberg.

Inzwischen gehören ein Ehemann und vier Mädchen zur Familie. Der Wiedereinstieg in den Beruf erfolgte zunächst in der Krankenpflege. „Für mich waren die klaren Strukturen mit geregeltem Arbeitsanfang und -ende ausschlaggebend“, erklärt die Pfarrerin. „Die Tätigkeit in einer Suchtklinik hat mich dann mit der rauen Wirklichkeit des Lebens konfrontiert.“ Nach einem Wechsel in die Intensivpflege für dauerbeatmete Kinder kam die Anfrage, ob sie sich wieder den Weg in die hauptamtliche Jugendarbeit vorstellen könnte. Schließlich wurde sie geschäftsführende Jugendreferentin im Bezirksjugendwerk Freudenstadt.

Ein Sprung ins kalte Wasser

Im Alter von 55 Jahren, die Kinder inzwischen aus dem Haus, ist sie nun seit gut einem Jahr in Effringen und Schönbronn Pfarrerin i.A., wie die offizielle Dienstbezeichnung lautet: Pfarrerin in Ausbildung. Anders als die Vikarinnen und Vikare der württembergischen Landeskirche, die langsam an den Pfarrberuf herangeführt werden, ist das für eine Pfarrerin i. A. eher ein Sprung ins kalte Wasser. „Ich hatte in der zweiten Woche meines Dienstes die erste Beerdigung“, berichtet Bettina Morlock. „Das war sehr herausfordernd für mich.“ Allerdings hat sie noch nie Herausforderungen gescheut.

Der Posaunenchor spielt zur Ordination. Foto: Erhard Schulz

Mit 55 Jahren ins Pfarramt

„Auf manche Ideen bin ich nicht selbst gekommen. Gott hat mich immer wieder überrascht. Ich wurde darauf angesprochen, ob ich mir den Beruf als Pfarrerin vorstellen könnte“, sagt Bettina Morlock. Nach längerem Überlegen auch im Kreise der Familie und mit viel Zuspruch habe sie sich für die Aufnahmeprüfung angemeldet. Diese besteht aus einer mündlichen Prüfung über ein theologisches Thema beim Oberkirchenrat. Hinzu kommen ein religionspädagogischer Test sowie eine Stunde Religionsunterricht, die der Schuldekan überprüft. „Egal, was es war, es flutschte, es legten sich keine Steine in den Weg“, berichtet die Theologin, und so konnte die Ausbildung beginnen. Es fehlte nur noch die Ausbildungsgemeinde – und die war dann mit den Kirchengemeinden Effringen und Schönbronn auch bald gefunden.

Ausbildung zur Pfarrerin

Die berufsbegleitende Ausbildung im Pfarramt erstreckt sich, ähnlich wie die Vikarsausbildung, über zweieinhalb Jahre. Wer sich in dieser Ausbildung befindet, übernimmt eine Pfarrstelle und ist dort mit 75 Prozent tätig. Dazu gehört auch die Erteilung von Religionsunterricht. Die restlichen 25 Prozent sind für die Ausbildung reserviert. Diese umfasst insgesamt 19 Kurswochen, die in der Regel in der landeskirchlichen Tagungsstätte Stuttgart-Birkach stattfinden. Auch Selbststudium, Vor- und Nachbereitung, Einzel- und Gruppencoaching gehören dazu.

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Es sei eine interessante Erfahrung, erläutert Morlock, mit den Vikarinnen und Vikaren zusammen die Kurse zu besuchen. „Vikarinnen und Vikare bringen von der Uni viel theologisches Fachwissen mit, wir Quereinsteiger viel Praxis“, sagt Bettina Morlock. Beides ergänze sich, und der Altersunterschied sei überhaupt kein Problem.

Allerdings sei der Beruf der Pfarrerin schon sehr fordernd, es müsse so viel gleichzeitig geschehen, und man habe nie das Gefühl, wirklich fertig zu sein. Auch der Religionsunterricht mache ihr viel Spaß, obwohl er viel Zeit für die Vorbereitung koste. „Da ich in der Effringer Grundschule unterrichte, kenne ich die Kinder bereits, wenn ich sie auf der Straße treffe oder im Gottesdienst.“ Das sei ein großer Vorteil für die Beziehungspflege.

Weg ins Pfarramt nie bereut

Jedenfalls habe sie den Schritt ins Pfarramt nicht bereut. „Denn ich bin gerne mit Menschen zusammen“, beschreibt Bettina Morlock ihre Motivation, „und möchte ihnen zeitgemäß und verständlich erzählen, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind und uns jederzeit auf Gott verlassen können.“

Das sieht die Gemeinde ebenso. Wolfgang Much, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates Effringen, unterstreicht: „Wir spüren, dass sie ihre Arbeit mit Herzblut macht und ihr auch die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt. Wir würden uns freuen, wenn sie auch nach ihrer Ausbildung bei uns in der Gemeinde bleiben könnte.“