Kirche in Urach: 850 Pfeifen, 100 Jahre Geschichte – die Uracher Orgel wird saniert

Derzeit liegt das Instrument in Einzelteilen auf der Empore. Damit Urachs Orgel bald wieder alle Register ziehen kann, wird sie für 100.000 Euro fit gemacht – dank dieses Ehepaars.
Seit etwa zwei Wochen vernehmen die Gläubigen in der Uracher Pfarrkirche Allerheiligen andere Töne von der Empore. Der Grund ist schnell ausgemacht, genauer gesagt äußert sich in einem Schreiben an der Kircheneingangspforte: Die Orgel wird saniert. Organistin Tanja Willmann umrahmt die Gottesdienste vorübergehend mit einem Keyboard.