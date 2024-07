Kirche in Täbingen: Gesangbuch ist 500 Jahre alt

1 Der Kirchenchor Täbingen gestaltet einen Gottesdienst zum Thema Gesangbuch mit. Foto: Huonker

In der Karsthanskirche Täbingen wird am Sonntag mit einem Gottesdienst das Jubiläum gefeiert.









500 Jahre Gesangbuch – das ist ein bedeutender Geburtstag für ein bedeutendes Buch. Acht Lieder standen im ersten Gesangbuch: nicht zu vergleichen mit der Fülle von Liedern, die jetzt im Gesangbuch stehen. Aber egal wie umfangreich, ein Gesangbuch hat etwas Verbindendes. Egal, ob man in Hamburg oder in München in den Gottesdienst geht: Nummer 1 ist „Macht hoch die Tür“ und Nummer 316 „Lobe den Herren“. In den vergangenen fünf Jahrhunderten hat sich mit den Liedern im Gesangbuch der Glaube verbreitet. Und für viele ist das Gesangbuch ein ganz persönliches Gebetsbuch.