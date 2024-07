Kirche in Schwenningen und Tuningen: Elisabeth Kodweiß zieht es weiter

Am 14. Juli findet in Tuningen wohl ihr erstmal letzter Gottesdienst in der evangelisch-methodistischen Kirchenbezirk „Baar-junge Donau“ statt. Denn Elisabeth Kodweiß, seit 2016 Pfarrerin in der genannten Gemeinde, zieht es weiter. Die Position habe „nicht mehr zu ihr gepasst“, wie sie die Hintergründe erklärt.