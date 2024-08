Kirche in Schramberg: Verena Oehl wird neue Gemeindereferentin

1 Dekan Rüdiger Kocholl freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Gemeindereferentin Verena Oehl Foto: Jambrek

Sie ist die Neue in der katholischen Seelsorgeeinheit Schramberg-Lauterbach: Verena Oehl. Sie startet im September als Gemeindereferentin und verstärkt die Kirchengemeinde aufgrund des Ruhestands von Meinrad Hermann.









Für ihre Aufgaben bringt die 38-jährige Verena Oehl eine Menge an Vorbildung und eine hohe Motivation mit. Die neue Anstellung erfolgt in Teilzeit. Oehl plant als ihre angedachten Schwerpunkte den Beerdigungsdienst, den Religionsunterricht an der Peter-Meyer-Schule und die Erstkommunionvorbereitung in Lauterbach ein.