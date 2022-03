1 Diakonin Rosaria Amato (links) und Pfarrerin Martina Schlagenhauf arbeiten eng zusammen. Foto: Kiolbassa

Seit Anfang des Jahres ist Rosaria Amato neue Diakonin des Nahbereichs Schramberg-Sulgen. Jetzt wird sie auch offiziell in ihr Amt eingesetzt.















Link kopiert

Schramberg - Rosaria Amato ist seit Januar die neue Diakonin des Nahbereichs "Schramberg-Sulgen" im evangelischen Kirchenbezirk Sulz. Zu diesem Nahbereich gehören neben der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg und Lauterbach sowie Sulgen auch Rötenberg, Locherhof und Fluorn-Winzeln.

Neuverteilung der Nahbereiche

Im Nahbereich werden verschiedene Kirchengemeinden zusammengefasst, einige dieser Kirchengemeinden besaßen zuvor eigene Diakonatsstellen. Durch die Neuverteilung der Nahbereiche und der Diakonatsstellen ergaben sich neue Schwerpunkte, die der Nahbereich eigenständig erarbeitete. Diese liegen für Amato in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Erwachsenenarbeit. Bei ihrer Arbeit wird Amato vom Gemeinsamen Ausschuss Diakonat (GAD) begleitet. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Pfarrern der Gemeinden sowie jeweils einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderats, einem Vertreter des Kirchenbezirks und der Diakonie zusammen.

Viele Chancen, viele Herausforderungen

Pfarrerin Martina Schlagenhauf ist erste Vorsitzende des GAD und arbeitet aus diesem Grund eng mit Amato zusammen. Die Zusammenlegung der bisherigen Stellen auf eine Einzelstelle für den jeweiligen Nahbereich solle dazu führen, dass übergreifende statt übergreifendere Angebote entstehen können, von denen alle Bereiche profitieren und entstehende Synergieeffekte besser genutzt werden können. "Aus diesem Grund bietet der Dienst viele Chancen, aber auch Herausforderungen und fordert eine gewisse Flexibilität", meint Amato. Jede Kirchengemeinde habe individuelle Bedürfnisse und Wünsche. Es gelte, nach einer möglichst großen Überschneidungsmenge zu schauen und Angebote ins Leben zu rufen, von denen möglichst viele profitieren. Sie ist überzeugt, dass sich Gott seine Gemeinde als großes Miteinander vieler einzelner Glieder vorstellt und ein lebendiges Gemeindeleben in der gegenseitigen Ergänzung dieser Glieder funktioniert.

Wunsch: Angebote speziell für junge Frauen

Bisher war Rosaria Amato Jugendreferentin in der Kirchengemeinde Sulgen. Ihr Schwerpunkt lag dort in der Jugendarbeit ab 13 Jahren. Ihre Ausbildung absolvierte sie am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission in Bad Liebenzell und absolvierte anschließend die landeskirchliche Aufbauausbildung auf der Karlshöhe in Ludwigsburg. Diese schloss mit der zweiten kirchlichen Dienstprüfung und damit mit der innerkirchlichen Anerkennung in der evangelischen Landeskirche in Württemberg ab. Ihre persönlichen Schwerpunkte sieht Amato in der Zielgruppe junger Erwachsener, gerne würde sie auch Angebote speziell für junge Frauen entwickeln.

Einsetzung in Gottesdienst am 6. März

Am Sonntag, 6. März, wird Rosaria Amato in einem Gottesdienst um 10 Uhr von Dekan Ulrich Vallon in ihr Amt als Gemeindediakonin des Nahbereichs Schramberg-Sulgen eingesetzt. Während des Gottesdienstes gilt die Abstands- und Maskenpflicht. Im Anschluss gibt es einen Kirchenkaffee, der bei gutem Wetter draußen stattfinden soll. Bei schlechtem Wetter wird der Kaffee in den Albert-Schweitzer-Saal im Gemeindehaus verlegt. Dort gilt 3G.