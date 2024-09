Kirche in Rottweil: Was diese Kopie der Madonna so besonders macht

Was diese Kopie der Madonna so besonders macht

1 Die Kopie der Madonna vor ihrem zukünftigen Platz in der Predigerkirche. Foto: Hildebrand

Die Kopie der Madonna von der Augenwende in Rottweil ist fertig. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Geschichte.









Die Madonna von der Augenwende hat seit dem Jahr 1643 einen besonderen Platz in den Herzen der Katholiken von Rottweil. Als “Schutzfrau von Rottweil“ wird sie gar in einem eigens für sie komponierten Lied besungen. Als sie während der Restaurierungsarbeiten im Münster auf ihren alten Platz in der Predigerkirche zurückkehrte, keimte in der evangelischen Gemeinde der Wunsch auf, diese Madonna als Kopie an ihren angestammten Platz zurückkehren zu lassen um das Bildkonzept dieser Marienkirche wieder zu vervollständigen.