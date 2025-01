Kirche in Rosenfeld

1 Martin Brändl (links), Johannes Köhnlein und Gisela Schneider im Gottesdienst Foto: Stehle

Seit dem 1. Januar dieses Jahres gehören alle evangelischen Kirchen des Kleinen Heubergs zum Kirchenbezirk Balingen. Dies wurde im Gottesdienst in Rosenfeld thematisiert.









Ein festlicher Distrikt-Gottesdienst wurde an Dreikönig in der voll besetzten evangelischen Stadtkirche in Rosenfeld gefeiert. Gleich zwei Anlässe konnten dabei vereint werden.