Im Mittelpunkt der Reformationsandacht stand Martin Luther.

Gleich zu Beginn lernten die Besucher im evangelischen Gemeindehaus in Renfrizhausen bei einem Quiz nicht so bekannte Details aus dem Leben des großen Kirchenmanns. So wussten viele nicht, dass Luthers Lieblingsgericht Brathering mit Erbsenpüree war.

Dagegen waren sie sich einig, dass die Kernbegriffe der Theologie Luthers die Gerechtigkeit und Gnade Gottes sind.

In einer Kurzandacht erläuterte Gerhard Gamerdinger Luthers Botschaft: Nicht durch eigene Werke, sondern allein durch die Gnade Gottes werden Menschen zum ewigen Leben errettet, wenn sie sich darauf einlassen.