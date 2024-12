Kirche in Melchingen: Wenn sich überm Gotteshaus die Balken biegen

1 Eingerüstet: Die St. Stephanus-Kirche in Melchingen Foto: Eyckeler

Für den Dachstuhl wurden einst Balken aus zweiter Hand verwendet und eine Sanierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war nicht fachgerecht. Jetzt muss im Dachstuhl der katholischen Kirche in Melchingen Einiges repariert werden.









In Melchingen ist die St. Stephanus-Kirche derzeit eingerüstet. Gearbeitet wird am Dachtragwerk. Bereits Untersuchungen in den Jahren 1995 und 2005, so bestätigt es Benedict Sauter vom Erzbischöflichen Bauamt in Konstanz auf unsere Nachfrage, wurde festgestellt, dass eine statische Ertüchtigung von Tragwerksteilen, die in der Bauzeit zu gering bemessen wurden oder bereits in Zweitverwendung waren, nötig ist.