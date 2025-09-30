Kirche in Lörrach: Die Messen in Sankt Peter fallen weg

In der Pfarrei Sankt Peter wird es keine Gottesdienste mehr geben. Die Katholiken in Lörrach und Inzlingen haben sich ab Oktober eine neue Gottesdienstordnung gegeben.

Es ist ein weiterer Einschnitt für die Pfarrei Sankt Peter. Schon im Jahr 2018 wurde ihre Kirche am Rand des Grüttparks wegen Einsturzgefahr geschlossen. Seither feierte die Pfarrei ihre Gottesdienste in ihrem Gemeindehaus. Als dort im August 2024 ein Wasserschaden festgestellt wurde, fanden die Gottesdienste vorübergehend in die Nachbarkirche Sankt Bonifatius statt. Obwohl das Gemeindehaus seit Juli wieder nutzbar ist, hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, die Gottesdienste dort nicht mehr aufzunehmen. Der Grund: Ab 2026 geht die katholische Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen in der Großgemeinde Wiesental-Dreiländereck auf. Im Hinblick auf die Großgemeinde hat der Pfarrgemeinderat nach Rücksprache mit den ehrenamtlichen Gemeindeteams eine neue Gottesdienstordnung beschlossen. Sie gilt schon ab Oktober.

Was sich ab Oktober für die Gläubigen ändert Pfarrer Joachim Giesler erklärte unserer Zeitung: In der neuen Großgemeinde wird es drei Regionen geben. In der Region, die die heutigen Gemeinden Lörrach-Inzlingen, Kandern-Istein und Weil umfasst, werden vier Priester Gottesdienste halten. In Lörrach und Inzingen werden das weiterhin Pfarrer Giesler, der zukünftige Leiter der Großgemeinde, und Pater Eve Irakoze sein. Sie werden ab Oktober in allen vier nutzbaren Kirchen zu festen Zeiten Sonntagsmessen feiern: in Brombach und Inzlingen um 9.30 Uhr sowie in Stetten und der Bonifatiuskirche um 11 Uhr. Einmal im Monat wird es reihum in jeder Kirche einen Abendgottesdienst geben. Nur die Messen in Sankt Peter fallen weg. Für Menschen, die dort verwurzelt seien, sei dies ganz sicher mit Trauer und Schmerz verbunden, weiß Giesler.

Das Pfarreileben in St. Peter soll weitergehen

Abgesehen vom Gottesdienst werde das Pfarreileben in Sankt Peter aber weiter gehen, versicherte der Pfarrer: Auch in Zukunft werden sich Senioren, Frauengemeinschaft und Katholische Arbeitnehmer (KAB) im Gemeindehaus treffen. Auch der Chor Canto Allegro wird dort weiterhin proben. Mit den Ministranten, Lektoren und Kommunionhelfern von Sankt Peter will Giesler besprechen, wie sie woanders im Gottesdienst mitwirken könnten.

Die Zukunft des Kirchenbaus von Sankt Peter ist und bleibt ungewiss. Das moderne Bauwerk hat ein frei schwebendes Dach. Die Bänke sind im Halbkreis um den weit in die Mitte gerückten Altar gruppiert - gemäß dem Verständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass Priester und Gemeinde gemeinsam im Glaubens unterwegs seien, wie Giesler erklärt. Als 2018 im Dach eingedrungenes Wasser entdeckt wurde, wurde die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen. Die Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen hatte das Geld für die mehrere Millionen teure Sanierung nicht und auch die Erzdiözese genehmigte die Sanierung nicht. Stattdessen ließ sie 2022 im Innern ein Stützgerüst aufstellen.

Da die Kirche denkmalgeschützt ist und ein Abriss nicht in Frage kommt, steht sie seit Jahren zum Verkauf. Ab und zu würden sich Interessenten vor allem aus dem Kulturbereich melden, etwa Galeristen, berichtete Giesler. Doch bis jetzt habe sich niemand zum Kauf entschlossen, vermutlich wegen der hohen Sanierungskosten.

Der nächste Meilenstein auf dem Weg in die Großgemeinde Wiesental-Dreiländereck ist die Pfarreiratswahl am 19. Oktober.