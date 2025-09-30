Kirche in Lörrach: Die Messen in Sankt Peter fallen weg

In der Pfarrei Sankt Peter wird es keine Gottesdienste mehr geben. Die Katholiken in Lörrach und Inzlingen haben sich ab Oktober eine neue Gottesdienstordnung gegeben.
Es ist ein weiterer Einschnitt für die Pfarrei Sankt Peter. Schon im Jahr 2018 wurde ihre Kirche am Rand des Grüttparks wegen Einsturzgefahr geschlossen. Seither feierte die Pfarrei ihre Gottesdienste in ihrem Gemeindehaus. Als dort im August 2024 ein Wasserschaden festgestellt wurde, fanden die Gottesdienste vorübergehend in die Nachbarkirche Sankt Bonifatius statt. Obwohl das Gemeindehaus seit Juli wieder nutzbar ist, hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, die Gottesdienste dort nicht mehr aufzunehmen. Der Grund: Ab 2026 geht die katholische Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen in der Großgemeinde Wiesental-Dreiländereck auf. Im Hinblick auf die Großgemeinde hat der Pfarrgemeinderat nach Rücksprache mit den ehrenamtlichen Gemeindeteams eine neue Gottesdienstordnung beschlossen. Sie gilt schon ab Oktober.