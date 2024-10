Ein offener Abend mit einem Vortrag von Steffen Kern findet in der Kleiner-Heuberg-Halle statt.

Ein offener Abend mit dem Titel „Hoffnungsmensch: Ein Buch. Ein Podcast. Eine Vision“ findet am Freitag, 11. Oktober, in der Kleiner-Heuberg-spricht. Beginn ist um 20 Uhr.

Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Nichts braucht die Welt mehr als Menschen, die Hoffnung haben und sie verbreiten. Doch wie findet man sie? Wie lebt man als Hoffnungsmensch? Wie kann man neu aufbrechen, um ein Hoffnungsland zu entdecken? In seinem mehrdimensionalen Medienprojekt „Hoffnungsmensch“ inspiriert Steffen Kern dazu, neue Anfänge zu wagen. Er erzählt dabei auch von Hoffnungsmenschen, die mit dem Himmel im Herzen ihre Welt verändern.

Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Der Pfarrer und Journalist Steffen Kern ist Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und lebt mit seiner Familie in Walddorfhäslach. Kern ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Als Sprecher ist er bei vielen Großveranstaltungen, Kongressen und Gottesdiensten in Deutschland und

darüber hinaus unterwegs. Seit mehr als 20 Jahren macht er regelmäßig Radiosendungen, etwa beim Sender Antenne 1. Er hat verschiedene Bücher und Produktionen veröffentlicht, darunter einige Bestseller.

Veranstalter des Offenen Abends sind der Trägerkreis „Offene Abende Kleiner Heuberg“, die Verbundkirchengemeinde Bickelsberg-Brittheim und die Gesamtkirchengemeinde Leidringen-Rotenzimmern.