Kirche in Hasel: „Alpha und Omega“ hat ein neues Zuhause

Das Kunstwerk des afrikanischen Malers El Loko zierte lange die mittlerweile säkularisierte Christuskirche in Öflingen und ist jetzt in der Hasler Kirche zu bewundern.
Die Zeit nach dem Sonntagsgottesdienst in Hasel gehörte Erich Hipp, der das Bild „Alpha und Omega“ vorstellte. Diesen Titel gab der afrikanische Künstler El Loko einem in spezieller Maltechnik, der Doppelgrundmalerei, erstellten Bild. Erhalten hat das Werk die evangelische Kirchengemeinde Hasel aus der mittlerweile entweihten Öflinger Christuskirche.