Kirche in Calw: Den Pfarrer zieht es jetzt auf die Insel

Nach 14 Jahren verlässt Sebastian Steinbach Hirsau. Im Kloster hat er Spuren hinterlassen. Nun tritt er auf der Insel Reichenau eine besondere Stelle an.
Das Kloster wirkt. Das hat Sebastian Steinbach immer wieder erlebt. Nicht nur bei Besuchern, sondern auch bei seiner Arbeit: Dieser besondere Glaubensort hat seine Zeit als Pfarrer in Hirsau geprägt. Nun ist sie zu Ende gegangen. Am 26. August kam der Möbelwagen, und die Steinbachs zog es wieder an einen besonderen Ort. Dieses Mal die Insel Reichenau.