Kirche in Burladingen

1 Vera Bender lässt den Frauentreff wieder aufleben. Foto: Bender

Die regelmäßige Reihe beginnt am Samstag, 8. Februar, mit einem Referat von Vikar Naser.









Link kopiert



Eigentlich hätte man im Januar zehnjähriges Bestehen feiern können. Denn just am 14. Januar 2015 startete der „Burladinger Frauentreff“ an der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen.