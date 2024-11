Kirche in Brittheim: Hoffnung inmitten von Armut

Kirche in Brittheim

1 In diesem Krankenhaus in Peru arbeitet der deutsche Mediziner Benjamin Zeier. Foto: /Zeier

Der Missionsarzt Benjamin Zeier berichtet in Brittheim über seine Arbeit. Der Notarzt und Urologe ist Anfang 2020 mit Ehefrau Lena und den gemeinsamen fünf Kindern nach Peru ausgewandert.









Link kopiert



Die evangelischen Kirchengemeinden auf dem Kleinen Heuberg laden für Freitag, 29. November, zu einem Abend mit Benjamin Zeier in der Allerheiligenkirche in Brittheim ein. Der Notarzt und Urologe ist Anfang 2020 mit Ehefrau Lena und den gemeinsamen fünf Kindern nach Peru ausgewandert. Mit einem Multimedia-Vortrag nimmt Zeier die Zuhörer mit in eine ganz andere Welt.