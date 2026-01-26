Kirche in Bisingen: Gebürtige Haigerlocherin übernimmt von Pfarrer Günther

Den Schutzhelm auf dem Kopf, fährt Gudrun Ehmann mit dem Fahrrad beim evangelischen Gemeindehaus vor – quirlig, agil ist sie unterwegs. „Beweglich, mit Elan“ will die 54-Jährige auch an ihrer neuen/alten Wirkungsstätte an die Arbeit gehen. Am Sonntag, 1. Februar, feiert die Geistliche als Nachfolgerin von Pfarrer Ulrich Günther Investitur in der Bisinger Christuskirche, eingesetzt wird sie von Dekan Michael Schneider aus Balingen. Parallel dazu wird Pfarrer Günther in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Über die Rückkehr von Gudrun Ehmann freut sich nicht nur die evangelische Kirchengemeinde, sondern das gesamte Kirchspiel. Sie selbst freut sich nicht weniger. Denn Bisingen ist ihre Heimat – seit 1999 lebt die gebürtige Haigerlocherin dort mit ihrer Familie.

Entscheidung fiel am 15. Januar

Erstmals in Bisingen seelsorgerisch tätig war Gudrun Ehmann nach ihrem Theologiestudium in Tübingen und Münster während ihres Vikariats. Große Wertschätzung erarbeitet hat sich die Mutter dreier Söhne dann in den Jahren zwischen 2014 und Dezember 2024 als Verstärkung von Pfarrer Ulrich Günther.

Zehn Jahre füllte sie in Bisingen eine halbe Stelle aus; zusätzlich war sie seit 2019 Seelsorgerin am Balinger Klinikum. Und bereits seit Juni 2024 außerdem Vertretungs-Pfarrerin in der Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen – hier schwerpunktmäßig in Heselwangen. Das hat seit wenigen Tagen mit Marilisa Sonnabend eine neue Geistliche.

Schon lange Zeit vor ihrem Abschied von der evangelischen Kirchengemeinde Bisingen wusste Gudrun Ehmann um diesen sie erwartenden Schritt (Stichwort: Stellenstreichung); zugleich war ihr bereits damals von verantwortlicher Stelle signalisiert worden, sich auf die 100-Prozent-Stelle bewerben zu dürfen (wenn sie denn vakant wird). Das war jetzt der Fall. Aus dem vergangenen November datiert ihre Bewerbung, am 15. Januar fiel die Entscheidung zu ihren Gunsten.

Bisingen ist ihre Heimat

„Zwischendurch“ auf eine andere Stelle beworben hat sich die Mutter dreier erwachsener Söhne nicht – weil Bisingen ihr Zuhause ist. Untätig aber war Gudrun Ehmann nicht. Gefordert waren ihre seelsorgerischen Dienste nach wie vor in Heselwangen und am Balinger Krankenhaus. Dort wurde sie vor wenigen Tagen verabschiedet. Eine Aufgabe, die ihr fehlen wird, sagt sie. Denn die Gespräche mit den Patienten dort, „einzutauchen“ in deren Lebensphilosophien und Schicksale, hätten ihren Alltag als Pfarrerin bereichert.

Überhaupt empfindet sie ihren Beruf, der ihr Berufung ist, als sehr abwechslungsreich. „Ich könnte mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen.“ Wobei ihr die reine Seelsorge besonders wichtig ist. Die richtigen Worte zu finden, gilt es für Gudrun Ehmann schließlich nicht nur in ihren Gottesdienstpredigten, sondern auch bei Trauerfeiern, bei Taufen und Hochzeiten, in der Konfirmationsvorbereitung oder im Religionsunterricht (den sie in Grosselfingen gibt).

Die Türen noch weiter öffnen

Ob sie, künftig als Pfarrerin „in Vollzeit“, schon konkrete Pläne für und mit der evangelischen Kirchengemeinde Bisingen hat? Eher Ideen – denn natürlich will sie mit dem neu gewählten Kirchengemeinderat an einem Strang ziehen. Deutlich aber macht sie (wie bereits 2017 mit dem „Zeitwägele“ angestoßen): „Wir dürfen uns nicht nur im Kirchenraum bewegen. Wir müssen auch rausgehen, unsere Türen noch weiter öffnen.“

Attraktiver zu machen gelte es außerdem das Gottesdienstprogramm. Denn ganz herkömmliche „Schwarzbrot-Gottesdienste“ füllten die Kirche nicht – so sehr diese Feiern auch ihre Berechtigung hätten. Es brauche andere Formen, um sich auch zu öffnen für jüngere Menschen, für Familien. Gudrun Lehmann denkt da an „Kunterbunt-Gottesdienste“ mit verschiedenen Stationen, die die Gläubigen sprichwörtlich in Bewegung bringen.

Zunächst aber liegt der Fokus auf ihrer Investitur am 1. Februar, morgens um 10 Uhr: „Das ist schon ein sehr besonderer Tag für mich; ich möchte noch mal diesen Segen“, sagt sie – auch wenn sie es bedauert, vom Kollegen Ulrich Günther Abschied nehmen zu müssen. Mit dem sie übrigens gemeinsam die Predigt halten wird. Umrahmt wird der Gottesdienst in der Christuskirche vom Gospelchor. Noch in der Kirche werden außerdem Grußworte gesprochen. Danach wird es im Gemeindehaus einen Stehempfang geben.