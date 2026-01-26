Kirche in Bisingen: Gebürtige Haigerlocherin übernimmt von Pfarrer Günther

Pfarrer Ulrich Günther wird in den Ruhestand verabschiedet. Dessen Nachfolgerin ist keine Unbekannte!
Den Schutzhelm auf dem Kopf, fährt Gudrun Ehmann mit dem Fahrrad beim evangelischen Gemeindehaus vor – quirlig, agil ist sie unterwegs. „Beweglich, mit Elan“ will die 54-Jährige auch an ihrer neuen/alten Wirkungsstätte an die Arbeit gehen. Am Sonntag, 1. Februar, feiert die Geistliche als Nachfolgerin von Pfarrer Ulrich Günther Investitur in der Bisinger Christuskirche, eingesetzt wird sie von Dekan Michael Schneider aus Balingen. Parallel dazu wird Pfarrer Günther in den verdienten Ruhestand verabschiedet.