In seinem langjährigen Wirken stellte Hruby viel auf die Beine, sei es den „Suppentöpfle“ als Mittagstisch, das Frauenfrühstück ab 2007, den Gemeindenachmittag einmal im Monat, das Männervesper, Kindergottesdienste oder Hausbesuche.

Er fungierte als Mesner und Hausmeister im Kirchenbezirk, wirkte bei der Notfallseelsorge, organisierte den „Christustag“ an Fronleichnam in der Stadthalle, sang in verschiedenen Chören, halft mitunter sogar als Organist in anderen Gemeinden aus und führte die Medarduskonzerte ein. „Das ist der Tag des Aufbruchs in eine neue Zeit, seit dem siebten Lebensjahr war ich mit der Kirche verbunden“, erzählte der scheidende Pfarrer. „Jetzt ist alles gesagt, was es zu sagen gab. Es gibt von allem ein Ende, nur das Wort von Gott wird nie vergänglich sein“, schloss er das Kapitel.

Dekan würdigt jahrzehntelange Arbeit

Entbunden wurde Hruby von seinen dienstlichen Pflichten durch Dekan Michael Schneider. „Beständigkeit und Verlässlichkeit haben ihr Wirken geprägt“, so der Dekan. „Sie haben organisiert, eingefordert und angefragt, waren vorne dabei und haben über das Ortsschild Geislingen beziehungsweise Ostdorf hinausgewirkt.“ Und weiter: „Kirchenmusik hat in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt und sie haben stets die richtigen Töne getroffen, haben Akzente gesetzt und das Vertrauen in Jesus, der uns liebt und begleitet, nicht verstummen lassen“, sagte Schneider. „Nun wird eine neue Melodie angestimmt, denn der Ruhestand bringt seine eigenen Herausforderungen, aber auch Freuden mit sich“, würdigte er die Arbeit von Hruby, der für seine Abschlusspredigt 1. Mose 12, 1 - 4 aussuchte, wo der Herr zu Abram sprach: „Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will und Abram zog aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte“.

Bruder improvisiert musikalisch

„Lasst uns auf die Stimme Gottes hören, denn alles was er tut geschieht aus Liebe. Es ist mein Wunsch, dass ihr stets dem Evangelium Vertrauen schenkt“, wendete sich Hruby ein letztes Mal an die Gemeinde und die zahlreichen Weggefährten seiner 18-jährigen Amtszeit. Musikalisch untermalt wurde der Abschiedsgottesdienst des Pfarrers vom Ostdorfer Posaunen- und Kirchenchor. Sein Bruder Friedwald Hruby improvisierte zudem als Uraufführung über „Jesu meine Freude“.

Mit der Verabschiedung von Hruby kommt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen zu einer Zäsur, denn zukünftig wird diese in die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichemtal integriert. „Eine jahrhundertalte Tradition endet damit“, ging der Dekan beim der Verabschiedung auf diese Verschmelzung ein.