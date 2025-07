Nach zwei Jahren endet das Vikariat von Mareike Kocher (evangelische Kirchengemeinde Tailfingen) und Lilien Sandford (evangelische Kirchengemeinde Ebingen). In dieser Zeit konnten sie laut Mitteilung viele wertvolle Erfahrungen sammeln und einen tiefen Einblick in das Leben einer Gemeinde gewinnen.

In vielen verschiedenen Aufgabenbereichen konnten sie sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren einarbeiten und einiges ausprobieren: Gottesdienste gestalten, Kinder und Jugendliche im Religionsunterricht begleiten, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen seelsorgerlich zur Seite zu stehen, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Unvergesslich bleibt den beiden und den Gemeinden die Planung und Durchführung von DAS Konfi-Projekt, bei dem sie mit viel Freude und Herzblut für und mit 13 Jugendlichen in der letzten Sommerferienwoche 2024 Platz für ihren Glauben geschaffen haben. Die erfolgreiche Kooperation von zwei Gemeinden und die erfrischende Zusammenarbeit im Team sind dabei zukunftsweisende Erfahrungen für die Vikarinnen.

Erste Pfarrstelle

Nach den Abschiedsgottesdiensten am 27. Juli steht nun der Umzug an ihre neuen Wirkungsorte an: Mareike Kocher wird im Kirchenbezirk Ravensburg, Lilien Sandford im Kirchenbezirk Heilbronn-Brackenheim jeweils als Pfarrerin zur Dienstaushilfe ihre erste Stelle antreten.

Am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr in der Stadtkirche Balingen werden die beiden Frauen ordiniert und damit in den pfarramtlichen Dienst der Evangelischen Landeskirche Württemberg mit Versprechen und Segen aufgenommen.