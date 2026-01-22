Die katholischen Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg stehen vor fundamentalen Umwälzungen. In der Schwenninger Seelsorgeeinheit regt sich Kritik.
Geplant ist nämlich unter der Überschrift „Seelsorge in neuen Strukturen“ die Umorganisation von den bisher 1020 Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg bis zum Jahr 2030 in dann noch 50 bis 80 „Raumschaften“. Hintergrund sind die stark rückläufigen Mitgliederzahlen auch in der katholischen Kirche und die daraus resultierenden Einbußen bei Kirchensteuermitteln, der Priestermangel und die geänderten Anforderungen an die Kirche.