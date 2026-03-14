Kirche im Wandel: Warum die Seelsorgeeinheiten in Balingen halbiert werden

Der Balinger Pfarrer Wolfgang Braun über die anstehenden Veränderungen im Dezernat Balingen und die Folgen für das kirchliche Leben vor Ort.
Was vor einem Jahrzehnt noch als Dystopie galt, ist heute Realität. Eine Realität, der sich die Kirche stellen muss, sagt Pfarrer Wolfgang Braun von der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist. „Man muss reagieren.“ Allein 2024 verloren die beiden großen Kirchen durch Austritte und Todesfälle mehr als eine Million Mitglieder – mit direkten Folgen für Personal und Finanzen. „Die Kirche hat massiv weniger Geld. Das bedeutet auch: weniger hauptamtliches Personal und eine veränderte Landschaft.“ Der massenhafte Exit hat mehrere Gründe, glaubt Braun.