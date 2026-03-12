Kirche im Schwarzwald-Baar-Kreis: Neuer Pfarreirat startet mit Vision und Strategie

Bei einer Tagung steckten die Teilnehmer die Strategie der katholischen Kirchengemeinde im Quellenland mit einem Einzugsgebiet vom Bregtal bis nach Villingen ab.
Intensive Beteiligung und ein konstruktiver Austausch prägten die erste Klausurtagung des neuen Pfarreirats der katholischen Kirchengemeinde im Quellenland. Im Zentrum standen das Kennenlernen, die Auseinandersetzung mit dem Strukturmodell des Kirchenentwicklungsprozesses 2030 und die entsprechend künftige Ausrichtung der Pfarrei, heißt es in einer Mitteilung.