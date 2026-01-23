Kirche im Kinzigtal: Darum fühlte sich Pfarrer Stefan Märkl in Wolfach schnell zuhause

Nach zwölf Jahren im Norden Baden-Württembergs hat Pfarrer Stefan Märkl in Wolfach einen neuen Wirkungskreis gefunden.
Viel wusste er nicht über das Kinzigtal, als er im Oktober vergangenen Jahres in Wolfach ankam. Doch es scheint, als hätte Pfarrer Stefan Märkl genau den richtigen Wirkungsort gefunden: Selbst im ländlichen Raum aufgewachsen, seien ihm schnell die schöne Landschaft, die zugewandten Menschen, das hübsche Städtchen und die Heimatverbundenheit der Leute positiv aufgefallen, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.