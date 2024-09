Kirche geht neue Wege: Ein Diakon für Freizeit und Tourismus im Kreis Calw

1 Thomas Widmann aus Herrenberg ist Diakon für ››Kirche in Freizeit und Tourismus‹‹ in den Evangelischen Kirchenbezirken Calw-Nagold und Neuenbürg. Foto: Dietmar Glaser

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg geht neue Wege: Seit dem 1. September gibt es in den Dekanaten Calw-Nagold und Neuenbürg einen Diakon, der die Kirche an besondere Natur-, Kultur- und Glaubensorte bringen soll.









Diakon Thomas Widmann aus Herrenberg kümmert sich seit dem 1. September um „Kirche in Freizeit und Tourismus“ in den Evangelischen Kirchenbezirken Calw-Nagold und Neuenbürg. Am vergangenen Sonntag wurde er in der Evangelischen Klosterkirche in Bad Herrenalb im Rahmen eines Gottesdienstes in dieses neu geschaffene Amt offiziell eingeführt.