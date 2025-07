Kirche bleibt Trägerin: Reichenbacher Kindergarten zieht in die Grundschule

Der Ortschaftsrat hat die Weichen zur zügigen Verlagerung der Kita St. Josef in das alte Gebäude der Grundschule gestellt.

Ortsvorsteher Klaus Girstl und Senja Dewes, die Leiterin des städtischen Amtes für Kinder, Jugend, Familien, Schule und Sport, rekapitulierten die Vorgeschichte. Der seit 1937 bestehende Kindergarten St. Josef soll aufgrund erheblicher baulicher Mängel in den Altbau der Reichenbacher Grundschule verlagert werden, der zu diesem Zweck umgebaut wird. Durch die Verlegung bestehe die Möglichkeit, die neue Einrichtung bei Bedarf um bis zu drei Gruppen zu vergrößern. Aktuell sind für die Jahre 2025 und 2026 insgesamt 6,1 Millionen Euro veranschlagt.

Nach dem Subsidiaritätsprinzip strebt die Stadt Lahr keine weitere kommunale Trägerschaft an. Die Katholische Kirchengemeinde möchte die Trägerschaft behalten.

CDU begrüßt dieangestrebte Lösung

Da die Kirche keine finanzielle Beteiligung in fremden Gebäuden vornimmt, komme sie der Kommune durch die Bereitstellung von drei Kurzzeit-Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude entgegen. Die Katholische Kirche würde sich auch mit 100 000 Euro Eigenmittel an dem Projekt für die Erstausstattung beteiligen.

Für die CDU-Fraktion begrüßte Harald Günther im Gremium die angestrebte Lösung: kein Flächenverbrauch, eine Aufwertung eines Altbaus; die mögliche Gruppenerweiterung erbringe außerdem die erforderlichen Plätze für die Reichenbacher Kinder. Auch unterstütze seine Fraktion die Übernahme der Trägerschaft durch die Katholische Kirchengemeinde.

Die Stellungnahmen der anderen Fraktionen klangen verhaltener. Die SPD-Ortschaftsräte tun sich schwerer, erklärte Hermann Kleinschmidt. Er fragte nach der Verlässlichkeit der Kirchengemeinde, wenn diese demnächst in einer noch größeren Einheit agiere, wobei er die Zusammenarbeit auf dem Boden der Pfarrgemeinde St. Stephan ausdrücklich würdigte. Ein Ziel sei es auch, die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule optimal zu gestalten, ebenso die der beiden Kindergärten im Dorf.

Andrea Hierlinger (FW) betonte, dass zwei Herzen in ihrer Brust schlügen. Eine Zustimmung komme für sie nur mit klaren Verankerungen infrage. Jürgen Pietraszyk (AfD) äußerte eine „gespaltene“ Einstellung, doch trotz gewisser Bedenken werde er für die Übernahme durch die Kirchengemeinde votieren.

Katholische Kirchengemeinde bleibt Träger

Geschlossen stimmte der Reichenbacher Ortschaftsrat der Verlagerung der katholischen Kita St. Josef vom bisherigen Standort Wittumstraße 16 in das Schulgebäude der Grundschule Reichenbach in der Gereutertalstraße 26-28 sowie einer Erweiterung um bis zu drei Gruppen zu. Mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschloss der Ortschaftsrat, dass die Katholische Kirchengemeinde An der Schutter weiterhin Trägerin der Kita St. Josef bleibt.