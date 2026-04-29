Kirche bei Schömberg: Das sind die Pläne am Palmbühl

Kirche Länger und teurer ging es am Palmbühl zu, doch letztlich startet der Wallfahrtsort mit geöffneter Kirche ab 1. Mai in die Saison. Die Sanierung dauert noch bis Herbst 2026 an.
Im Jahr 2022 waren die Pläne noch groß. Vor allem der Innenraum der Wahllfahrtskirche am Palmbühl sollte renoviert werden. Auch die Technik und Elektronik, die zuletzt im Jahr 1963 erneuert wurde, hätten eine Aufbesserung vertragen. Doch eine kleine, vorsorglich gestellte Frage macht all diese Pläne zunichte: Wie sieht das Dach aus?