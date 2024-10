Die Gesichter von Musikvereinschef Kurt Schäfer und seinem Vize Leander Bisinger strahlten: Denn die Gäste waren wieder zahlreich in die Festhalle zur traditionellen Kirbe des Vereins gekommen, und alles klappte wie am Schnürchen.

Bereits zum Frühschoppen und dann erst recht zum Mittagessen war der Andrang groß. Die Stunzachtaler Musikanten, eine Abordnung der mehr als 50 Aktiven der Kapelle, spielten dazu auf und unterhielten die Festbesucher mit traditioneller Blasmusik und Schlagern.

Guter Anklang in der Bevölkerung

In der Musikerküche hatten die Helferinnen und Helfer derweil alle Hände voll zu tun, um das Mittagessen in kurzer Zeit zuzubereiten. Und die vereinseigenen Bedienungen brachten die Speisen dann schnell zu den Gästen, so dass es keine langen Wartezeiten gab. „Wir sind froh, dass wir alles mit unseren Mitgliedern, dazu noch meist mit aktiven Musikanten, abdecken können und alles Hand in Hand geht“, lobte Schäfer seine Vereinsfreunde. Es freue ihn auch, dass die Kirbe immer wieder guten Anklang in der Bevölkerung finde, denn so ein Fest sei natürlich auch förderlich für die Vereinskasse.

Am Nachmittag unterhielt die Stadtkapelle Rosenfeld unter Leitung ihres Dirigenten Andreas Bott mit einem breiten Repertoire die Gäste. Diese spendeten gerne und viel Applaus und ließen es sich bei Kaffee und am reichhaltigen Kuchenbuffet gut gehen. Auch die Jüngsten des Musikvereins waren im Einsatz und konnten zum Gelingen des Festes beitragen. Sie verteilten die Täfelchen für das Glücksrad, dessen Erlös der Jugendarbeit zu Gute kommt.