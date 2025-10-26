Kirbe in Hausen: Musikverein trifft mit seinem Programm ins Schwarze

Unter dem Motto „Kirbehock im Dirndlrock“ lud der Musikverein Rottweil-Hausen zur Kirbe in die festlich geschmückte Turnhalle ein – und freute sich über voll besetzte Tische.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Vorsitzenden Karl-Heinz Villinger, der gemeinsam mit Dirigent Jürgen Reiser und dem Vorsitzenden Armin Kammerer des Musikvereins „Eintracht“ Horgen den Fassanstich vornahm. Für Karl-Heinz Villinger war es der erste seiner Art – ein Moment, den er dem im Mai verstorbenen Musikerfreund und Vorsitzenden Jean-Charles Gros widmete.

Musikalisch startete der Abend mit dem Musikverein „Eintracht“ Horgen, der mit stimmungsvollen Polkas und Märschen wie der „Finkensteiner Polka“ und „Marcha de Libertad“ den Saal schnell in Schwung brachte. Spätestens beim Märchenwalzer kam romantische Stimmung auf – das Publikum lauschte begeistert und ließ sich zum Träumen verleiten.

Vollbesetzte Tische

Bei gutem Essen und voll besetzten Tischen übernahm anschließend der Musikverein Lyra Wittershausen unter der Leitung von Julian Metzger. Mit einem Medley der größten Hits von Udo Jürgens begeisterten die Musiker die Gäste. Besonders die gelungenen Gesangseinlagen animierten das Publikum zum Mitsingen und Tanzen.

Mit dem gefühlvollen „Nessaja“ nebst Gesang sorgten die Musiker für Gänsehaut-Momente, bevor mit dem schwungvollen 80er-Kult die Stimmung ihren Höhepunkt erreichte. Die begeisterten Gäste forderten eine Zugabe – die Musiker erfüllten diesen Wunsch mit der „Vogelwiese“ und „Hey Jude“.

Zum Mitsingen animiert

Etwas ruhiger, aber nicht weniger unterhaltsam, präsentierte sich der Musikverein Engstlatt, der mit humorvollen und abwechslungsreichen Stücken das Programm abrundete. Besonders das Stück „Kannst du blöde gucken“ animierte das Publikum zum Mitsingen und sorgte für Begeisterung.

Am Tag darauf unterhielt die Stadtkapelle aus Rottweil die Gäste des Frühschoppens und auch beim Mittagessen mit Schlachtplatte und hausgemachter Kürbissuppe.

Die stattliche Anzahl an Musikern fand kaum Platz auf der Hausener Bühne. Nichtsdestotrotz waren die Klänge der Stücke wie „Ein Leben lang“, „Grand Salute“ und „Im weissen Rössl“ ein Genuss. Zur Kaffee- und Kuchenzeit zeigten die Blockflötenkinder des Musikvereins ihr Können – zuerst in Kleingruppen, danach gemeinsam mit dem Kinderorchester.

Als krönenden Abschluss bekam die Jugendkapelle das Rampenlicht. Mit den Stücken „Omi und Opi“ (Polka), „Young stars“ (Marsch) und „Havanna“ waren traditionelle und moderne Arrangements für Jugendblasorchester zu hören. Am Ende waren sich alle einig: Die Kirbe war ein voller Erfolg.