Kirbe in Hausen: Musikverein trifft mit seinem Programm ins Schwarze

Unter dem Motto „Kirbehock im Dirndlrock“ lud der Musikverein Rottweil-Hausen zur Kirbe in die festlich geschmückte Turnhalle ein – und freute sich über voll besetzte Tische.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Vorsitzenden Karl-Heinz Villinger, der gemeinsam mit Dirigent Jürgen Reiser und dem Vorsitzenden Armin Kammerer des Musikvereins „Eintracht“ Horgen den Fassanstich vornahm. Für Karl-Heinz Villinger war es der erste seiner Art – ein Moment, den er dem im Mai verstorbenen Musikerfreund und Vorsitzenden Jean-Charles Gros widmete.