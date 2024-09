Kippenheimer Wochenmarkt: So viel war zur Ein-Jahr-Feier los

So viel war zur Ein-Jahr-Feier los

3 Vor den einzelnen Marktständen bildeten sich am Freitag teils lange Schlangen. Foto: Schillinger-Teschner

Auf dem Kippenheimer Wochenmarkt wurde am Freitag gefeiert: Bürgermeister Matthias Gutbrod, die Beschicker und viele Stammkunden waren sich einig: Die kleine Einkaufsmeile hat sich fest etabliert und bereichert den Ort ungemein.









Link kopiert



Die Warteschlangen vor den einzelnen Marktständen beim Kippenheimer Wochenmarkt waren so lang, dass sie an die soziale Marktwirtschaft in der ehemaligen DDR erinnerten. Dennoch gab es beim Wochenmarkt rund um’s Kippenheimer Bürgerhaus nur zufriedene Gesichter. Außerdem sorgte das zum Einjährigen von Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod persönlich kredenzte Gläschen Sekt zusätzlich für gute Laune vor und hinter den Verkaufsständen.