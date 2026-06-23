Kippenheimer Feuerwehr: Bau der neuen Wache soll 2027 starten

Mit einem gemeinsamen Gerätehaus sollen die beiden Feuerwehrabteilungen Kippenheims künftig unter einem Dach vereint werden. 2027 soll der Bau bereits starten.
Die Gemeinde Kippenheim hatte im März 2025 in Abstimmung mit der Feuerwehr beschlossen, beide Abteilungen zusammenzulegen. Entstehen soll ein neues Gerätehaus, das die Kippenheimer und Schmieheimer Wehr im Bereich „Müllertal“ vereint (wir berichteten). Wie genau der Neubau aussehen soll, erklärte Hermann Spanner am Montagabend dem Gemeinderat und dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Micheal Dees.