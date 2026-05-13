Kippenheim zeichnet Bürger aus: Andrea Wacker erhält beim Ehrungsempfang eine Würdigung des Landes

Beim Kippenheimer Ehrungsempfang wurden Bürger ausgezeichnet, die 2025 großen Einsatz zeigten – darunter auch de ehemalige Vorsitzende des Reitclubs.
Beim Ehrungsempfang der Gemeinde Kippenheim oblag es Bürgermeister Matthias Gutbrod, eine Vielzahl von Menschen für ihr Engagement in einem, oder auch teilweise mehreren Ehrenämtern zu würdigen. „Alles in allem ist Kippenheim mit einem blühenden Ehrenamt gesegnet“ freute sich der Rathauschef. Insgesamt 95 Menschen aus den Reihen der Bürgerschaft haben sich mit 137 herausragenden Einzelleistungen für die Gemeinschaft in ihrer Heimatgemeinde eingebracht. „ Wir sehen eure Leistung“, schickte Gutbrod insbesondere in Richtung der 16 Kinder, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die mit 33 auszeichnungswürdigen Leistungen eine Signalfunktion für andere inne haben.