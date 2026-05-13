Kippenheim zeichnet Bürger aus: Andrea Wacker erhält beim Ehrungsempfang eine Würdigung des Landes

Beim Ehrungsempfang der Gemeinde Kippenheim oblag es Bürgermeister Matthias Gutbrod, eine Vielzahl von Menschen für ihr Engagement in einem, oder auch teilweise mehreren Ehrenämtern zu würdigen. „Alles in allem ist Kippenheim mit einem blühenden Ehrenamt gesegnet“ freute sich der Rathauschef. Insgesamt 95 Menschen aus den Reihen der Bürgerschaft haben sich mit 137 herausragenden Einzelleistungen für die Gemeinschaft in ihrer Heimatgemeinde eingebracht. „ Wir sehen eure Leistung“, schickte Gutbrod insbesondere in Richtung der 16 Kinder, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die mit 33 auszeichnungswürdigen Leistungen eine Signalfunktion für andere inne haben.

Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg: Auf Antrag des Reitclub 77 Kippenheim wurde dessen ehemalige Vorsitzende Andrea Wacker die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. „Für Andrea ist der Reitclub nie ein Ort, sondern immer Familie gewesen“, richtete Vorsitzender Thomas Obstfelder in seiner kurzen Laudatio das Wort an Wacker. Sie habe den Verein, mit Reitanlagen und dem Vereinsheim sowie den begrenzten Mitteln geführt und zu dem gemacht, was er heute ist, lobte auch Bürgermeister Gutbrod. Wacker, die 1994 in den Reitclub 77 eingetreten ist, hatte bereits 1996 als Schriftführerin Verantwortung übernommen. Von 2001 bis 2025 hat sie sich dann als Vorsitzende eingebracht. Viele Baumaßnahmen – darunter ein neues Dach für das Vereinsheim mit Photovoltaik, Erneuerungen, Erweiterungen bei Reit- Dressuranlagen, Stallungen und Paddocks – hat sie verantwortlich umgesetzt. „Andrea war immer die Erste auf dem Platz und die Letzte, die ging“ erinnert sich das aktuelle Vorstandsteam bestehend aus Obstfelder, Chiara Fischer und Jasmin Welle.

Andrea Wacker, die bis kurz vor der Veranstaltung nicht von der bevorstehenden Ehrung wusste, erklärte in einer improvisierten Kurzansprache: „Ich konnte ruhigen Gewissens aus der ersten Reihe zurücktreten, da ich wusste, dass Freunde da sind, die übernehmen werden. Von Herzen möchte ich allen, nicht zuletzt meinem Ehemann, danken, die mich auf dem Weg begleitet und unterstützt haben.“ Gefragt nach der freien Zeit, die sie nun habe, antwortet Wacker schlagfertig: „Ich überlege ernsthaft, ob ich dem Männergesangverein beitreten soll.“

Auch der Nachwuchs der Musikkapelle wurde geehrt. Foto: Schillinger-Teschner

Blutspender: Bis zu sechs mal im Jahr darf ein Mann einen halben Liter Blut spenden, Frauen maximal zwei Liter innerhalb des gleichen Zeitraums. Bei Spendeterminen in Kippenheim kommen so 220 bis 230 Liter Blut zusammen, das Menschen in Notlagen das Leben retten kann. Fünf der Spender hatten bereits mehr als 100 Mal ihr Blut gegeben: Martin Bürkle, Günther Friese, Isidor Kollmer wurden für je 100, Christian Ibig für 125 Spenden geehrt. Dieter Kirschbaum erhielt neben einer Auszeichnung auch einen Geschenkkorb für 150 Blutspenden.

Rettungskräfte: 13 Feuerwehrkameraden, die sich in einem Lehrgang zum echten Fachmann in Sachen Brandbekämpfung haben weiterbilden lassen, durften Feuerwehr Kommandant Lucas Riegger sowie Abteilungskommandant Anrne Claßen mit dem Leistungsabzeichen in Bronze auszeichnen.

Grünpaten: „Wasser ist die Überleitung zu unserem nächsten Ehrungsblock“, schmunzelte Gutbrod, als er die „grünen Engel“ der Gemeinde auf die Bühne bat. Die 23 Bürger entlasten seit vielen Jahren den gemeindlichen Bauhof. Sie sorgen dafür, dass Grünanlagen gegossen, gepflegt und bepflanzt werden und tragen so zur Verschönerung des Ortsbildes bei.

Jungmusiker: Sieben Jungmusiker wurden im Jubiläumsjahr des Musikvereins für das Ablegen des Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber geehrt.

Jungsportler: „Besonders freut es mich, dass ich heute auch Ehrungen in nicht so populären Sportarten vornehmen kann,“ führte der Schirmherr des Ehrungsempfanges aus. Boule, Kartfahren, Reiten, Schießen und Schwimmen hatten die jungen Sportler zu herausragenden Leistungen angespornt. Julian Hug hatte sein Kart beim ADAC-Kart Rookies-Cup-Süd zum Meistertitel gelenkt. Gold und Silber gab es für Anna Schätzle im Reiten beim Nachwuchs-Championat Baden-Württemberg und den Badischen Meisterschaften. Bei den Landesmeisterschaften im Boule konnte Ben Reichel in zwei Disziplinen jeweils den dritten Platz belegen. Leonie und Lisa Zähringer, Juliane Schwarz sowie Raphael Haller erschossen sich bei Kreis- und Landesmeisterschaften jeweils erste Plätze auf dem Siegertreppchen. Benjamin Graf konnte an seine Vorjahreserfolge anknüpfen und errang nicht weniger als neun hervorragende Ergebnisse in seinem Element – dem Wasser. Sein jüngerer Bruder Jonathan Graf konnte sich ebenfalls bereits zweimal den Titel als Bezirksjahrgangsmeister erschwimmen.

Bürgermeister Matthias Gutbrod (oberes Bild, links) ehrte zahlreiche Bürger für besondere Leistungen. Darunter erfolgreiche Nachwuchs-Sportler. Foto: Schillinger-Teschner

Sportler: „Der Schützenverein Kippenheim ist ein Erfolgsgarant“, so der Bürgermeister – alle Jahre wieder stehen zahlreiche Schützen mit noch zahlreicheren sportlichen Erfolgen zur Ehrung an. Für ihre Leistungen beim Sommerbiathlon wurden sechs Schützen für insgesamt 15 Medaillenplätze geehrt. Zwölf Teilnehmer des Schützenvereins Kippenheim erreichten insgesamt 28 erste und zweite Platzierungen in unterschiedlichen Disziplinen bei Landes- und Kreismeisterschaften.