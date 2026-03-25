Kippenheim plant Investitionen: Projekt „Ortskern Schmieheim“ endet, bei Feuerwehr und Schwimmbad geht’s weiter

Die Gemeinde rief 2015 ein Sanierungsprogramm für den Ortsteil ins Leben – nun ist damit Schluss. Dafür stehen jetzt bei Feuerwehr und Schwimmbad Investitionen an.

Die Gemeinde Kippenheim hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Ortsteil Schmieheim investiert – und hierfür vor rund zehn Jahren ein Sanierungsgebiet festgelegt. Dadurch wurden zahlreiche Maßnahmen durch Fördergelder unterstützt. Weil nun alle Sanierungen abgeschlossen seien, wurde das Sanierungsprogramm beendet. Geld nimmt die Gemeinde dafür an anderen Stellen in die Hand. Genauer gesagt bei den Themen Feuerwehr und Schwimmbad. Ein Überblick.

Das Sanierungsprogramm: Das Projekt „Ortskern Schmieheim“ ist nun abgeschlossen. Einstmals hatte der Gemeinderat die Sanierungssatzung für das Gebiet im Dezember 2015 festgelegt. Leiter Konstantin Schmidt ließ die Planung in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Revue passieren. Es sei einer der ersten Projekte gewesen, die er übernahm, als er beim zuständigen Büro angefangen hatte. „Auch persönlich geht hier ein Meilenstein für mich zu Ende“, sagte er. Der Förderanteil betrug in etwa zwei Millionen Euro, 60 Prozent davon waren laut Schmidt Bund und Land zugeschrieben und die restlichen 40 Prozent musste die Gemeinde tragen. Über zwei Förderprogramme wurde die Umgestaltung des Schlossgartens und der Kanalsanierung sowie die Sanierung der Alten Schule in der Dorfstraße vorgenommen. Auch einige private Maßnahmen wurden gefördert.

Entwicklungsschwerpunkte waren laut Schmidt vor allem der Erhalt der historischen Bausubstanz und die Beseitigung von Leerständen. Auch die Sanierung der Mehrzweckhalle war wichtig. Dort wurden die sanitären Anlagen, die Elektroinstallationen und der Brandschutz auf Vordermann gebracht. Ebenso wurde die Alte Schule in der Dorfstraße unter Denkmalschutzaspekten saniert, so dass dem Gebäude nun ein neuer Nutzen zugeführt werden kann.

Das neue Gerätehaus: Ursprünglich standen vier Standorte für das gemeinsame Gerätehaus der Feuerwehren Kippenheim und Schmieheim zur Auswahl (siehe Info). Letztlich sprach sich der Gemeinderat im Juli 2025 für den Standort „Müllertal“ aus. Eine Entscheidung, hinter der die Verwaltung auch rund ein Jahr später noch steht. „Die Zufahrt hat die Maße, um Feuerwehrfahrzeuge das Ein- und Ausfahren zu ermöglichen. Das war auch ein entscheidender Punkt in der Planung“, so Bürgermeister Gutbrod.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen, soll nun ein sogenanntes Bauleitplanungsverfahren gestartet werden. Hierfür soll ein neuer Bebauungsplan erstellt werden. Kostenpunkt: rund 44 000 Euro. Darin enthalten seien auch zusätzlichen Leistungen für die Fachplanung der Grundstücksentwässerung, die Erstellung eines Umweltberichts sowie eine Artenschutz-Untersuchung. Die Arbeiten wurden an Freiburger Firmen vergeben, denn das Planungsbüro in Schmieheim, das bis vor Kurzem noch Pläne erstellt hatte, biete diese Dienstleistung nun nicht mehr an.

Die Kosten werden laut Verwaltung günstiger ausfallen, als angesetzt. Dies habe zwei Gründe: So orientiere sich das Honorar der Planer an der Größe des Gebiets. Dieses sei in diesem Fall mit unter 0,5 Hektar verhältnismäßig klein. Und da durch die kleine Fläche weniger Konfliktpotenzial bezüglich des Umwelt- und Immissionsschutzes entstehen würde, könne auch hier der Aufwand sinken.

Das Schwimmbad: Ein weiteres Thema war die Teilsanierung des Schwimmbads. Bereits vor zwei Jahren wurde dort die Sandfilteranlage des Kinderbeckens erneuert. Nun steht auch die Sanierung der Filtersandanlage des Nichtschwimmer- und Schwimmerbeckens an. Das sei dringend erforderlich. „Den Filtersand sollte man alle zwölf bis 15 Jahre wechseln. Die Wasserqualität ist derzeit zwar gewährleistet, aber um das auch weiter sicherstellen zu können, muss das jetzt passieren“, so Gutbrod. In der Haushaltsberatung wurde diese Maßnahme nicht behandelt, da zu diesem Zeitpunkt noch kein konkretes Angebot vorlag. Die Kosten sind jedoch im Rahmen des Haushaltsansatzes für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch die Reserve von 20 000 Euro bei den Betreiberzuschüssen abgedeckt. Für die geplante Maßnahme lag nun ein Angebot der Betreiberfirma Badewasser Deutschland in Höhe von rund 25 000 Euro vor. Die Arbeiten sollen noch vor der Saisoneröffnung 2026 abgeschlossen sein.

Auf die Schäden, die Vandalen vor rund zwei Wochen im Freibad hinterlassen haben, wollte der Rathauschef am Montag nicht genauer eingehen. Man darf jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass bis zum Saisonstart nichts mehr von der Zerstörungswut zu sehen ist.

Info – Die Standortsuche

Am Tennisplatz, in der Spitalstraße sowie zwei Varianten am Sportplatz – das stand dem Gemeinderat Mitte 2025 zur Auswahl, als es um den Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses ging. Die Varianten an der Spitalstraße sowie am Tennisplatz mussten verworfen werden, da die Zufahrtsbedingungen dort nicht ideal waren. Auch ein Bau am Sportplatz kam für die Gemeinde nicht in Frage, da die angrenzenden Vereine sonst weniger Fläche zur Verfügung gehabt hätten. Also blieb nur noch das „Müllertal“ übrig.