Kippenheim plant Investitionen: Projekt „Ortskern Schmieheim“ endet, bei Feuerwehr und Schwimmbad geht’s weiter

Die Gemeinde rief 2015 ein Sanierungsprogramm für den Ortsteil ins Leben – nun ist damit Schluss. Dafür stehen jetzt bei Feuerwehr und Schwimmbad Investitionen an.
Die Gemeinde Kippenheim hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Ortsteil Schmieheim investiert – und hierfür vor rund zehn Jahren ein Sanierungsgebiet festgelegt. Dadurch wurden zahlreiche Maßnahmen durch Fördergelder unterstützt. Weil nun alle Sanierungen abgeschlossen seien, wurde das Sanierungsprogramm beendet. Geld nimmt die Gemeinde dafür an anderen Stellen in die Hand. Genauer gesagt bei den Themen Feuerwehr und Schwimmbad. Ein Überblick.