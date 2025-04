Hunger? Durst? Lust auf etwas Süßes? Mitten in der Ebinger Innenstadt hat Florian Steinhardt seine „Kiez-Kiste“ eröffnet. Aber liegt der Kiez nicht in Hamburg?

Hamburg hat es dem waschechten Albstädter Florian Steinhardt schon immer angetan. Was lag das näher als seinen Kiosk, der pünktlich zum großen „Angrillen“-Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag im Ebinger Schweinweiher eröffnet hat, „Kiez-Kiste“ zu nennen?

„Es ist ein bisschen größer als eine Kiste“, sagt Steinhardt lachend, „aber von der Aufteilung her perfekt für einen Kiosk.“ Dort werden alle fündig, die Hunger, Durst und Lust auf etwas Süßes oder einen Snack haben: Salate im Becher, warme Seelen und Sandwiches bereitet der Inhaber von Tagtraum-Events und dem „Moritz“ im City-Haus natürlich frisch zu. Die Süßigkeiten kommen aus aller Welt, ebenso wie die Getränke – mit und ohne Alkohol.

Außerdem stehen deftige Snacks in den originell gestalteten Regalen, die von bunten Neon-Schriftzügen und Graffiti umgebenen sind – wie im Hamburger Kiez auf St. Pauli, nur eben mitten in der größten Stadt des Zollernalbkreises. Wer seine E-Zigaretten auffüllen will, findet ebenfalls eine große Auswahl, und nicht zuletzt ist ein Hermes-Paketshop integriert.

Verkaufsoffener Sonntag – da ist die „Kiez-Kiste“ dabei

An sechs Tagen pro Woche hat die „Kiez-Kiste“ geöffnet – am Freitag und Samstag auch bis 23 Uhr, und weil verkaufsoffener Sonntag ist, ist am 6. April ausnahmsweise auch am Sonntag offen.