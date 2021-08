Kiosk auf dem Wöhrd in Sulz

1 Antonio Potenza betreibt seit 16 Jahren den Kiosk auf dem Wöhrd. Foto: Steinmetz

Antonio Potenza trotzt fast jedem Wetter, doch am Sonntag war es ihm doch zu kühl und regnerisch. Der Kiosk beim Bootssteg blieb geschlossen. Um wetterunabhängiger zu sein, hat der Pächter auf eigene Kosten inzwischen ein Vordach gebaut.

Sulz - Und noch eine erfreuliche Neuerung, nicht nur für die Kioskbesucher, gibt es: Die Stadt sanierte das Toilettenhäuschen auf dem Wöhrd.

Die Kiosk-Saison ist in diesem Sommer kürzer als sonst, nicht nur wegen des pandemiebedingten Lockdowns. Potenza musste mit der Eröffnung warten, bis die Sanierungsarbeiten am zuvor vielgescholtenen WC Ende Juli abgeschlossen waren. Die Stadt hat den "Schandfleck" nun beseitigt, lange genug hat es allerdings gedauert.

Ein langjähriges Ärgernis

Der alte Zustand des Gebäudes neben dem Kiosk war, innen wie außen, ein langjähriges Ärgernis. Ursprünglich sollte es, nachdem die selbstreinigende Bahnhofstoilette aufgestellt war, daher abgerissen werden. Das hat sich erledigt. Antonio Potenza erklärte sich nämlich bereit, die Reinigung zu übernehmen.

Nur war es damit nicht getan. Der nahezu unerträgliche Gestank ließ sich auch mit intensivem Putzen nicht mehr beseitigen. Der Gemeinderat hat sich letzten Endes statt eines Neubaus für eine umfassende Sanierung ausgesprochen. Bis auf die Wände und das Dach ist nun alles neu. Der Kostenvoranschlag mit 80.000 Euro konnte sogar eingehalten werden. "Wir haben die Bauausführung etwas vereinfacht", erklärt Stadtbaumeister Reiner Wössner. Das barrierefreie Klo befindet sich im Damen-WC. Im Herrenbereich sei die Kabinenzahl reduziert worden.

Antonio Potenza ist jetzt zufrieden, seine Gäste sind es auch. Er selber hat auch kräftig investiert. Gut geschützt vor Regen sitzen die Besucher unterm Vordach an den zwei rustikalen, standfesten holländischen Tischen. Zudem erweiterte der Betreiber sein Angebot mit Pizza und Panzerotti, einer italienischen Spezialität, die sehr gut angenommen werde. Das bescherte mehr und neue Kundschaft. Alles in allem rund 20 000 Euro steckte Potenza in den Kiosk, den er seit 16 Jahren von der Stadt gepachtet hat.

Er gehört zu den ersten Italienern, die Anfang der 1960er-Jahre nach Sulz gekommen sind. Potenza stammt aus dem italienischen Wallfahrtsort Monte St. Angelo auf dem Gargano, dem Sporn Italiens. Der gelernte Buchdrucker hat in Deutschland ein bewegtes Leben hinter sich. Zeitweise besaß er fünf Restaurants, unter anderem die "Traube" in Sulz.

"Sport hält fit"

In der Stadt hat er sich gut eingelebt. Im Turnverein leitet Potenza die Taekwondo-Abteilung. Er selbst besitzt den sechsten Dan und kann somit Prüfungen in dieser Kampfsportart abnehmen. Mit 82 Jahren trainiert er nach wie vor. "Sport hält fit", sagt er und kann das jedem nur empfehlen.

Seit drei Wochen werde wieder in der Halle trainiert. Die baden-württembergischen Meisterschaften, die im September in Sulz stattfinden sollten, mussten wegen der Pandemie abgesagt werden, würden aber nächstes Jahr als Voll-Kontakt-Wettbewerb nachgeholt.

40 Schüler gehören derzeit der Abteilung an. Abgänge verzeichnet er nicht. "Alle sind geblieben", freut sich der Abteilungsleiter, der von seinen Söhnen Stefano und Alexandro unterstützt wird.

Seine zweite Leidenschaft gilt der Musik. Mit der Fünf-Mann-Kapelle "Amigos" tingelte er fast 20 Jahre lang von Auftritt zu Auftritt zwischen Freudenstadt und Stuttgart durch die Gegend. Antonio Potenza beherrscht Gitarre, Klavier, Keyboard, Klarinette und Saxofon. "Wenn ich ein Lied höre, kann ich es sofort spielen", versichert er. Gut, wenn man dann noch mit einem absoluten Gehör ausgestattet ist. Ab und zu gibt er eine Kostprobe von seiner musikalischen Begabung.

Den Kiosk am Eingang des Wöhrds direkt am Neckar betreibt er allein mit seiner Frau Jutta. Dazu gehört der Bootsverleih, der jedoch wegen des regnerischen Augusts eingestellt wurde. Im nächsten Jahr, verspricht er, werde man wieder Boote ausleihen können. Trotz seines Alters denkt er als Pächter nicht ans Aufhören. Lässt es das Wetter zu, endet die diesjährige Kiosk-Saison Ende Oktober.