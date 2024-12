Kinzigtalbad Hausach: Sauna soll wesentlich mehr Plätze bekommen

1 Betriebsleiter Michael Uhl, hier in der finnischen Sauna des Kinzigtalbads, stellte die Erweiterung vor, die im Hintergrund im östlichen Teil des Saunagartens gebaut werden soll. Foto: Ramsteiner

Einstimmiger Beschluss der Verbandsversammlung: Mit einem Holzhaus im Osten des Saunagartens wird die Zahl der Saunaplätze im Kinzigtalbad in Hausach mehr als verdoppelt. Denn bisher war die Sauna so klein, dass sie schon wegen Überfüllung sogar geschlossen werden musste.









In der Sauna des Kinzigtalbads gehe es oft „kuschelig zu“, die Saunagäste seien flexibel und „rückten auch mal zusammen“, machte Michael Hug, der Betriebsleiter des Kinzigtalbads, am Montagnachmittag in der Versammlung des Zweckverbands Kinzigtalbad deutlich. Die finnische Sauna hat eine Fläche von 14 Quadratmetern, es komme schon vor, dass da 20 Gäste gleichzeitig drin schwitzen.