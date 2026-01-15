Kinzigtäler Wälder: Zwischen Erträgen und Klimawandel

Viele Kinzigtäler Gemeinden feiern ein gutes Waldjahr 2025 und hegen große finanzielle Hoffnungen wegen gestiegener Holzpreise. Doch wie gut geht es den Bäumen?
Zum Jahreswechsel berichteten zahlreiche Gemeinde im Kinzigtal von guten Nachrichten aus ihren Wäldern. Vielerorts war sogar von einem „erholsamen Jahr“ für den Wald die Rede. Angesichts dieser positiven Meldungen mochte mancher Beobachter seinen Ohren kaum trauen: Hieß es nicht über Jahre hinweg, der deutsche Wald sei ein Sorgenkind und habe mit erheblichen Anpassungsschwierigkeiten an den Klimawandel zu kämpfen? Bestätigten nicht von Borkenkäfern gezeichnete Kieferhänge die schlimmsten Befürchtungen? Stattdessen sorgten vor allem die in diesem Jahr erzielten Holzpreise für Jubel über die dringend benötigte Entlastung der Gemeindekassen. Bei manchem Ratsmitglied wurden dabei umgehend neue Begehrlichkeiten geweckt: Ob man nicht einfach deutlich mehr Holz aus dem Stadtwald holen könne, wurde etwa im Haslacher Gemeinderat gefragt. Die anwesenden Forstleute bemühten sich, die finanziellen Erwartungen der Stadtoberen zu dämpfen.