Kinzigtäler Initiative: Das wollen die „Omas gegen Rechts“ 2026 erreichen

Die „Omas gegen Rechts“ blicken auf ein bewegtes, aber auch Hoffnung machendes Jahr zurück. Wie sich die Initiative entwickelt hat, erklärt Sprecherin Claudia Schulz.
Die „Omas gegen Rechts“ gibt es seit 2024 auch im Kinzigtal. Seither setzt sich die Gruppe für Dialog, Menschlichkeit und Demokratie ein. Dafür zeigen die „Omas gegen Rechts“ Flagge, etwa auf Märkten oder mit eigenen Veranstaltungen. Ein Schock für die Kinzigtäler Initiative war der Tod ihrer Gründerin Michaela Keller im April. Ihre Mitstreiter blieben aber zusammen und inzwischen ist Claudia Schulz die Sprecherin der „Omas gegen Rechts“ im Kinzigtal. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat sie auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und erklärt, was in diesem Jahr geplant ist.