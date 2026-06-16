Neu im Kino: Michael Sarnoski sagt der idealisierten Erzählung um den englischen Volksheld mit Hugh Jackman und Jodie Comer in „The Death of Robin Hood“ den Kampf an.
Schon klar, Robin Hood ist ein Mythos. Seine Existenz konnte von Historikern nie stichhaltig bewiesen werden. Seine Geschichte entwickelte sich aus Balladen über mehrere Jahrhunderte hinweg zu jener Figur des edlen Gesetzlosen, der mit seinen Männern im Sherwood Forest die Reichen beraubte, um die Beute mit den Armen zu teilen. Der idealisierte Flitzebogenschütze wurde schon von Errol Flynn (1938), Sean Connery (1976), Kevin Costner (1991) und Russell Crowe (2010) variantenreich im Kinoformat verkörpert.