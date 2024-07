Kinosommer: Familie is nich eröffnet Festival des deutschen Films

1 Nah am Wasser gebaut: das Filmfestival in Ludwigshafen am Rhein. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Nun wurde der diesjährige Eröffnungsfilm genannt. Die bekannte Hauptdarstellerin kommt zur Vorführung.









Ludwigshafen - Die Tragikomödie "Familie is nich" von Nana Neul eröffnet am 21. August das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Das teilten die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Die Filmschau gilt als wichtiger Branchentreff. Bis zum 8. September präsentieren sich 64 Produktionen in Zeltkinos und einem Freiluftkino auf einer Rheininsel nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Davon konkurrieren elf im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine Jury in mehreren Kategorien vergibt.