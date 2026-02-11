Kinojahr 2025: Kinos in Deutschland verkaufen wieder mehr Tickets

Nach einem schwachen Start ins Jahr 2025 ging es für die Kinos im Sommer wieder bergauf. Wie viele Tickets wurden verkauft? Und welche Filme lockten die meisten Besucherinnen und Besucher an?
Berlin - Kinos in Deutschland haben wieder mehr Menschen vor die Leinwand gelockt. Vergangenes Jahr wurden rund 91,9 Millionen Tickets verkauft, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin mitteilte. Das seien 2,1 Prozent mehr als noch im Jahr 2024: Damals wurden den Angaben zufolge etwa 90,1 Millionen Karten verkauft. Auch der Umsatz stieg um gut 6 Prozent auf rund 924 Millionen Euro (2024: 868,4 Millionen Euro).