Kinoerfolge: Rechtsstreit um Einnahmen aus Til Schweigers Kinohits endet

1 Der Rechtsstreit von Drehbuchautorin Decker wegen Filmen von Til Schweiger ist beendet. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Jahrelang stritt die Drehbuchautorin Anika Decker um eine höhere Beteiligung an Einnahmen aus den Filmen «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken». Laut Gesetz ist das möglich. Aber ihre Klage kam zu spät.









Berlin - Der Rechtsstreit um eine höhere Beteiligung der Drehbuchschreiberin Anika Decker an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" ist beendet. Decker zog am Montag vor dem Berliner Kammergericht ihre Berufung gegen das Urteil des Landgerichts von 2023 zurück, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte.