1 Ist neu in der Top Five: James Camerons „Avatar – The Way of the Water“ Foto: 20th Century Studios

James Camerons „Avatar – The Way of the Water“ hat es in die Top 5 der Blockbuster-Liste geschafft. Welche Filme sind dort außerdem zu finden?















Link kopiert

Wer wissen will, wie man Blockbuster macht, muss bei James Cameron nachfragen. Sein neues Science-Fiction-Abenteuer „Avatar – The Way of Water“ führt nicht nur seit über einem Monat die aktuellen Kinocharts an. Der Film hat es jetzt auch auf die Weltrangliste der kommerziell erfolgreichsten Filme geschafft und ist – wie US-Branchenblätter am Donnerstag (Ortszeit) berichten – jetzt auf Platz fünf gelandet. Doch welche Filme tauchen außerdem auf dieser Liste der größten Blockbuster aller Zeiten auf?

Platz 5: „Avatar – The Way of the Water“

Der zweite Teil von James Camerons „Avatar“-Filmreihe hat seit dem Kinostart Mitte Dezember weltweit 2,054 Milliarden Dollar eingespielt. In den Charts hat er damit den Superheldenfilm „Avengers: Infinity War“ (2018) vom fünften Platz verdrängt, der rund 2,052 Milliarden Dollar eingespielt hat. Der Film mit Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet und Sigourney Weaver ist für vier Oscars nominiert, darunter in der Sparte „Bester Film“ und für visuelle Effekte.

Platz 3: „Star Wars Episode VII: The Force Awakens“

„Star Wars – The Force Awakens“ (2015), der siebte Film aus der „Star Wars“-Reihe “, belegt mit 2,07 Milliarden Dollar den vierten Platz in dem Blockbuster-Ranking. Branchen-Experten sind sich aber sicher, dass der neue „Avatar“-Film bald den Rivalen überholen wird.

Platz 3: „Titanic“

Und noch mal James Cameron. Die Action-Romanze „Titanic“ (1997) kommt bisher weltweit auf Einnahmen von 2,19 Milliarden Dollar.

Platz 2: „Avengers: Endgame“

Die letzte Bastion der Superhelden in der Top 5: Auf Rang zwei der Blockbuster steht das Marvel-Spektakel „Avengers: Endgame“ (2019) mit Einnahmen von rund 2,79 Milliarden Dollar.

Platz 1: „Avatar – Aufbruch nach Pandora“

Und auch der Spitzenplatz der Weltrangliste gehört James Cameron. „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahr 2009 hat bisher 2,92 Milliarden Dollar eingespielt.

Und James Cameron hat noch lange nicht genug. Der Regisseur hatte 2017 angekündigt, dass die „Avatar“-Filmreihe auf insgesamt fünf Teile angelegt ist. Wenn die weiteren Teile, die ab 2024 ins Kino kommen, ebenso erfolgreich wie die Vorgänger sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Cameron die Top 5 für sich allein hat.