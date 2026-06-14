Blockbuster wie Christopher Nolans «Die Odyssee» oder Steven Spielbergs «Disclosure Day» brechen Rekorde – noch bevor sie überhaupt zu sehen sind. Doch der Hype ist kein Zufall.
Paris - Noch hat niemand Christopher Nolans "Die Odyssee" gesehen. Und auch der neue Spider-Man erscheint erst in einigen Wochen in den Kinos. Trotzdem haben diese Filme bereits Millionen Zuschauer – ebenso wie Steven Spielbergs "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit", der Anfang Juni angelaufen ist und dessen Trailer im Vorfeld millionenfach angeklickt wurde.