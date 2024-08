Kino: Schauspieler Marc Hosemann mit Komödien-Preis ausgezeichnet

2 Preisverleihung Ernst Lubitsch Preis 2024 an Hosemann Foto: Christoph Soeder/dpa

Im Film «Sophia, der Tod und ich» spielt Marc Hosemann den personifizierten Tod. Dafür gab es nun einen Preis, der sich besonders auf Komödien bezieht.









Berlin - Der Schauspieler Marc Hosemann (54) ist mit dem Ernst-Lubitsch-Preis des Clubs der Filmjournalisten ausgezeichnet worden. Der Preis, der nach dem Regisseur Ernst Lubitsch (1892-1947) benannt ist und die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film würdigt, wurde Hosemann am Sonntag bei einer Festveranstaltung in einem Berliner Hotel überreicht.